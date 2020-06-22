Mustafa Cengiz: "Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş" -1- - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş" -1-

- Mustafa Cengiz: "Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Bazı takımlar Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstererek, "Her şeyden haberim var.

- Mustafa Cengiz: "Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Bazı takımlar Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstererek, "Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın" dedi. Başkan Cengiz, transfer konusu ile ilgili olarak da Galatasaray'ın yöneldiği oyunculara direkt ilgilenen takımlar olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Cengiz, ilk olarak kendi sağlık durumu ile ilgili konuşarak, "Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar. Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Rakip takım kalecisi 16 - 18 saniye topu tutmuş"

Başkan Cengiz, Gaziantep FK mücadelesinin hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstererek,"Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey oluşturdun? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi" açıklamasını yaptı.

"Bazı takımlar Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın radarına aldığı futbolculara yönelen kulüplerin olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bugün %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Hakem, özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanmalı. Utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor."

"Başarılı olmadığıma inandığımda giderim"

Başkan Mustafa Cengiz, istifa etmeyeceğini aktararak, "Sabahtan başlayan dua zincirlerini ben duyumsadım, hissettim. Kendim, kendim olmaktan çıktım, son nefesime kadar onlar için çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Bunu laf için söylemiyorum. Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen var ki bana. Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray sonsuza dek mücadeleyi sürdürecektir"

Sarı-kırmızılı takımın sonsuza dek mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Galatasaray'ın hakkı yendi denmeyecek mi? Bu dendiği anda Türk futbolu, bu lig zora girer. Ben bu zorluğu istemiyorum. Antep müthiş mücadele verdi. Tebrik ediyorum. Biz direnemedik. Sağlık olsun. Galatasaray'ın kültüründe pes etmek yoktur. Yok şampiyonluk gitti, yok biz bittik, öldük... Yok böyle bir şey. Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Galatasaray sonsuza dek mücadeleyi sürdürecektir. Nasıl şu an dünyanın 4-5 takımından biriyse, bir gün dünyanın tepesine çıkacağız. Ben görürüm ya da göremem ama bir gün bunun olacağına yürekten inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Cengiz: Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş -1-

Mustafa Cengiz, Alper Ulusoy, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Aynı maçta rakip takım kalecisi 18 saniye topu tutmuş' -1- - Son Dakika Spor
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