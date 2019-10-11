Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır"
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır'

Mustafa Cengiz: "Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır"

10 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında yapılan eleştirilere cevap olarak hafta içi basın toplantısı yapacağını belirterek, "Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır" dedi.

Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan toplantısında yapılan eleştirilere cevap olarak hafta içi basın toplantısı yapacağını belirterek, "Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır" dedi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen'in mezarlıktaki anmasının ardından gündem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan divan toplantısındaki olumsuz eleştirilerin sorulması üzerine, "Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında ona saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Hafta içi sizlere bütün açıklamaları yapacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcu
Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var Ali Koç: Maça lütfen milli forma ile gelin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]