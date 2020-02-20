Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum. - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum. - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum.

6 saat önce

Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum.

Mustafa Cengiz:

Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum. Benim nasıl karşılandığım önemli değil, taraftarım nasıl karşılanıyor ona bakarım" - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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