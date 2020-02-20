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Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum.
6 saat önce
Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum. Benim nasıl karşılandığım önemli değil, taraftarım nasıl karşılanıyor ona bakarım" - İSTANBUL
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