Mustafa Cengiz: "Ben mutlu oluyorum devletimiz güçlendikçe.. Şehir hastaneleri açıldı, mutlu oldum. Demek ki devletimiz bu önlemi almış, görmüş, ben mutlu oldum. Bu vesileyle de ben bildirmiş olayım. Cumhurbaşkanımızın izniyle, müthiş oldu. Eleştirenler oldu, demek ki her şeyde bir hayır var." - İSTANBUL