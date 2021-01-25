Mustafa Cengiz: "Bence evin oğlu Onyekuru" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Bence evin oğlu Onyekuru"

25.01.2021 21:23
Mustafa Cengiz:

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.

Henry Onyekuru, Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Bence evin oğlu Onyekuru' - Son Dakika Spor


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