Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da 23 Mart 2019'da yapılan ve Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiyle sonuçlanan Mali Genel Kurul toplantısının artçı sarsıntıları devam ediyor. Yönetim kurulu ve muhalefetin karşılıklı olarak çok sayıda dava açtığı süreçte İstinaf mahkemesinin 16 Ekim'de aldığı karar, kulüpte yeniden erken seçim seslerinin yükselmesine yol açtı. Başkan Mustafa Cengiz, bu konudaki düşüncesini ve yol haritasını Hürriyet'e şu sözlerle anlattı:



Biz gerekli görürsek seçime gideriz



Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın başvurusu üzerine alınan yürütmeyi durdurma kararı için İstinaf mahkemesi ibrasızlığı yok hükmünde sayıyor ve 'seçime gidebilir' diyor. Kısaca biz yönetim olarak seçime gitmek zorunda değiliz. Gerekli görürsek seçime gideriz. Ben zaten Riva, Florya projeleri ve borç yapılandırması ile uğraşıyorum. Benim gündemim seçim değil, Galatasaray. Bu noktada gerçekleşen bu hamleyi anlamlı buluyorum! Yargıtay'ın idari ve mali ibra birbirinden ayrılamaz' görüşüne rağmen İstinaf mahkemesinin böyle bir karar alması hukuk adına düşündürücü bir durum."



Sportif A.Ş.'yi kurtardık



Cengiz, düşüncesi bu yönde olmasına rağmen Galatasaray'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Biz buraya kazık çakmadık! Galatasaray'ın hayrına olan kararı alırız. Mali ve sportif açıdan bize bir şey diyebiliyorlar mı? Almadık kupa bırakmadık. Galatasaray'a kayyum atanacaktı geldiğimizde. 5 yıl üst üste Sportif A.Ş. zarar etti. Geldik ve 6. yıl kar ettirerek, kurtardık. Bunlar engelleniyor. Niye engelleniyor, çünkü bazı menfaat grupları var. ve bu kişiler lisenin adını kullanıyor" diye konuştu.



CENGİZ YENİDEN ADAY OLABİLİR



Galatasaray Kulübü tüzüğünü düzenleyen Prof. Dr. Mehmet Helvacı, İstinaf mahkemesinin aldığı kararı Hürriyet'e yorumladı: "Bu karara göre Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, seçime gidilirse yeniden aday olabilir. Mahkeme kararının kulübe tebliğinden sonraki 1 ay içinde seçim yapılmak zorunda. Yönetim bu karara itiraz edebilir."