Mustafa Cengiz: Bir an önce mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum - Son Dakika

Mustafa Cengiz: Bir an önce mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum

09.10.2020 14:03
Mustafa Cengiz: Bir an önce mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum, System.String[]

"Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum" - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bir an önce olağan mali genel kurulu yaparak seçime gitmek istediklerini söyledi.

"Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum"

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bir an önce olağan mali genel kurulu yaparak seçime gitmek istediklerini söyledi.

Ali Sami Yen'in kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu düzenleyemediklerini belirterek, "Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan" dedi.

Mustafa Cengiz, Süper Lig'de maçların seyircili oynanma ihtimaliyle ilgili de konuşurken, "Bunu sürekli konuşuyoruz. Türkiye bir sıkıntıda. İnsanlar sabah uyanıyor, 'bu rüya mı yoksa Walking Dead'i mi izliyoruz?' diyor. İnsanın ödü kopuyor. Siz tamamen kapanırsanız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ölür. Biz ekime kadar olan bütün ödemeleri yaptık. İki kişiye eksik ödedik. Onları anlatacağım size ne halt yediklerini. Hepsi yüzde 15'i kabul etti, bunlar etmedi. Toplumun harekete geçmesi gerek. Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım. Maçları seyircili oynatmaya mutlaka geçmemiz gerek" ifadelerini kullandı.Stadyumların kapasitesine göre maçların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Bu, dünyaya da bir ilan. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız" şeklinde konuştu.Cengiz, maçların seyircili oynanması konusunda Fenerbahçe taraftarlarının da kendilerini destekleyeceğine inandığı ifade ederek, esprili bir şekilde, "Fenerbahçe maçı geçti ne de olsa. Ali Bey'e de (Ali Koç) dedim. O da çok gülüyor. Ancak ikinci maç seyircisiz olsun" diye konuştu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son olarak sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay arasında sıkıntı olduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi;

"Aile içinde belli bir tartışma olabilir. Nedense Yusuf ile Abdurrahim'e müthiş bir saldırı var. Özellikle sosyal medyada. Bakıyorlar bana, 'bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek, buna fazla çatmayalım' diyorlar. Bu çok yanlış. Adamın gecesi yok gündüzü yok. Çıkıp bir de harcama yapıyor. Bunu söylemek de çok ayıp. Bizim Galatasaray başkanlarının yüzde 80'i iflas etti. Niye böyle düşünüyorlar? Ben hala çözemedim niye saldırdıklarını. Ben anlamıyorum ne yaptıklarını. Niye bu saldırı? Benim de aksanım var. Bilerek bozmuyorum. İstesem diksiyon dersi de alırım. Abdurrahim'in aksanı biraz Rize'ye kayıyor. Yusuf'un bıyığına taktılar. Yemin ederim anlamıyorum. Blok bir saldırı oluyor. Ben hiç kimseye kin tutmam. Bu ülkede efendi olursanız sizi yumuşak zannediyorlar. Belli bir eğitimle bunun düzeleceğine inanıyorum. Bir çatışma ve çarpışma yok. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Bir an önce mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum - Son Dakika Spor

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