Mustafa Cengiz: Bir sporcumuz ateşlendi ama virüs belirtisi yok

Galatasaray Doğa Sigorta'da Pınar Karşıyaka maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giymediği öne sürülen Aaron Harrison'ın sağlık durumuna ilişkin Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ateşli grip geçiren bir basketbolcunun koronavirüs testine tabi tutulduğunu ve testin negatif sonuçlandığını açıkladı.



İsmi belirtilmeyen oyuncu, 10 gün boyunca evde kalacak.



Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:



"Bir sporcumuz ateşlendi, virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol oyuncularımız tabii ki endişelendi. Bugün oynadığımız rakibimiz Ukrayna'dan geldi, karantina yok. Oyuncumuzun ateşlendiğini basketbol federasyonuna bildirdik, biz mücadeleden kaçmıyoruz. Oyuncumuz test edildi, negatif çıktı ama şu anda gözetim altında, 10 gün evde olacak."



"DEVLETİN VERDİĞİ KARARA UYMAK ZORUNDAYIZ"



"Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum. Biz çarşamba günü bir toplantı yaptık. Üst mercilerden bize maçların seyircili oynanacağı bilgisi geldi. Biz de o gün gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınacağını söyledik. Akşam da devlet seyircisiz kararı verdi. Biz devletin verdiği karara uymak zorundayız."



"SEYİRCİSİZ OYNANIRSA GALATASARAY'DAN 3 PUAN ALABİLİR MİYİZ?' HESAPLARI HİSSETTİM"



"Devletin kararına saygımız sonsuz fakat sadece seyirciler değil sporcuların da sağlığı önemli. Medya çalışanlarının da hayatı önemli. Biz bunu da önemsiyoruz elbette. Şu anda her zemin, her saha ve her şartta, Galatasaray mücadelesine devam edecektir. Sanki 'Seyircisiz oynadığımızda, Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz?' şeklinde hesaplar yapıldığını hissettim, bu hiç hoş bir şey değil. Biz eşit şartlarda oynamak isteriz."



"DEVLETİMİZİN VERECEĞİ HER KARARA RİAYET EDECEĞİZ"



"Sporcu, görevli ve medya mensuplarını sağlığı açısından maçın ertelenmesini istedik. Tabii ki sporcular tedirgin. Biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama bazılarına nedense bir şey izah edemiyoruz. Kötü niyetlilere bir şey anlatamazsın. Mental gelişimleri fetüste durmuş. Kötü niyetli zaten her dediğini farklı bir yere çekecek. Devletimizin vereceği her türlü karara titizlikle riayet edeceğiz ama görüşümüzü de bildiririz."



"RAKİPLERİMİZ OLMAZSA GALATASARAY OLMAZ"



"Bizim hiçbir rakibimize en ufak saygısızlığımız olamaz. Onlar olmazsa Galatasaray olmaz. Yönetici arkadaşlarımız da lütfen taraftarları kışkırtacak söylemlerden uzak dursun. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz."



"RAKİPTEN ÇEKİNİYORUZ GİBİ ALGI YARATILDI, BÖYLE BİR ŞEY YOK"



"Herkes sanırım fikstüre bakıyor, kim ne avantajı içinde ona bakılıyor. Erteleme isteğimize çok sert tepki verildi. Biz elinden silahı düşen rakibimizin silahını almak istemiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz. Sanki biz rakipten çekiniyoruz, maç yapmak istemiyoruz gibi algı yaratıldı. Böyle bir şey yok."



"AMAÇ GALATASARAY'IN PUAN YİTİRMESİNE YÖNELİK BİR BEKLENTİYSE BİR ŞEY DİYEMEYİZ"



"Mustafa Cengiz dün hijyen içinde oynansın dedi, şimdi ertelensin diyor' dediler. Ayıptır! Bizim açıklamalarımızın arasında devletimizin aldığı bir karar oldu. Bunu gözden çıkarmayın. Amaç Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik bir beklentiyse biz bir şey diyemeyiz. Devletimiz ne isterse onu yaparız ama önerimizi vermekte de görevliyiz. Her koşulda devletimizin yanındayız."