Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Biz Görevimizin Başındayız"

Mustafa Cengiz: "Biz Görevimizin Başındayız"

14 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Biz görevimizin başındayız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Mustafa Cengiz:
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Biz görevimizin başındayız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mustafa Cengiz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahan Gökbakar'dan Galatasaray İsyanı: Gerçekten Çok Ayıp Mustafa Cengiz Açıkladı: Mahkemeye Gidiyoruz Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Biz Görevimizin Başındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]