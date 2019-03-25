Mustafa Cengiz: "Biz Görevimizin Başındayız"
14 dakika önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Biz görevimizin başındayız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Biz görevimizin başındayız. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
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