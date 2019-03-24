Mustafa Cengiz: Camia Kendi Kararını Verir
1 saat önce
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda oy çokluğu ile idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz, genel kurulun ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Galatasaray
Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda oy çokluğu ile idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz
, genel kurulun ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
"Konuşacak mısınız" sorusuna "Taraftar ve camia konuşuyor" cevabını veren Mustafa Cengiz, yönetim kuruluyla bir araya geleceklerini ve sakin kafayla durum değerlendirmesi yapacaklarını dile getirdi.
Camianın kendi kararını vereceğini belirten Cengiz, "Mahkemeye gidecek misiniz" sorusuna ise "Bakacağız" yanıtını verdi.
Cengiz kısa açıklamanın ardından aracına binerek salondan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Cengiz'in açıklamaları
Arabaya binişi
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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