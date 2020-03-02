Mustafa Cengiz: "Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız' - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şehit haberleri üzerine, "Ne kadar hamasi laflar da etsek, ne söylesek boş. Bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır bu acı ve ateş karşısında.

Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şehit haberleri üzerine, "Ne kadar hamasi laflar da etsek, ne söylesek boş. Bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır bu acı ve ateş karşısında. Öncelikle biz camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız" dedi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Suriye'den gelen şehit haberleri üzerine kulüp televizyonundan baş sağlığı mesajı paylaştı. "Ateş düştüğü yeri yakar" diyen Cengiz, "Ne kadar hamasi laflar da etsek, ne söylesek boş. Bütün söylemler yetersiz ve kifayetsiz kalır bu acı ve ateş karşısında. Öncelikle biz camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız. Biz bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele veriyoruz. Türk milleti olarak Türkler, Kürtler, Çerkezler ve Lazlar ile birlikte bunu mutlaka aşacağız. Bu kışı da atlatırız ama yediğimiz ayazı unutmayız. Özellikle Türk milletinin bu unsurlar içinde nasıl birleştiğini bir araya geldiğini yüreğinden görüyoruz. Buradan alınacak çok ders var. Nefret söylemleri, düşmanlık oluşturan ayrılıkçı söylemler bu ülke ve millet tarafından kabul görmemekte. Bu millet hemen bir araya gelmekte, ortak milli tepki vermekte. Bu bizi gururlandırmakta ve milli gururumuz olmakta. Sporun barış, kardeşlik ve huzur olduğunu unutmadan, bütün sporun katmanlarını sevdiğimizi buradan bir kez daha ilan ederim ve milletimize baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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