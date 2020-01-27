Mustafa Cengiz: "Camia olarak depreme sessiz kalamazdık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Camia olarak depreme sessiz kalamazdık' - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "Camia olarak depreme sessiz kalamazdık"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp olarak Elazığ'daki deprem için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili, "Galatasaray camiası olarak, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdık" dedi.

Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp olarak Elazığ'daki deprem için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili, "Galatasaray camiası olarak, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdık" dedi.


Galatasaray Kulübü, Elazığ'da meydana gelen, Malatya ve çevre illerde de hissedilen 6.8'lik deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda bulunan Galatasaray mağazasında kampanya detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Galatasaray olarak deprem felaketine sessiz kalmadıklarının altını çizerek, "Ulusal bir felaketle karşı karşıya kaldık. Elazığ ve Malatya'da yine ulusal bir imtihandan geçtik. Çok şükür bize ki bütün insanlarımız kendi özel sorunlarını ikinci plana atarak depremzedelere yardıma koşturdu. Türk toplumu ne kadar dayanışma içinde olduğunu tekrar gösterdi. Biz bununla gurur duyduk. Galatasaray camiası olarak, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdık. Biz de kendi çapımızda bir kampanya başlattık. Katılım daha ilk andan ciddi boyutlarda. Bununla ilgili camiamıza, halkımıza teşekkür ederiz. Galatasaraylı olmayanlar da katkıda bulunabilir. Biz de burada yönetim olarak karınca kararınca elimizden gelen katkıyı maddi olarak vereceğiz. Bir kez daha Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun en acısız şekilde geçmesini dilerim. Ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Türk milletinden destek vermesini, bu desteğin de bizim yaptığımız gibi bir haftaya yakın sürmesini dilerim" şeklinde konuştu.


"Kışlık ne olursa deprem bölgesine ulaştırılacak"


Deprem bölgesine kışlık eşyalar başta olmak üzere giyim olarak birçok şey gönderileceğinin bilgisini veren Mustafa Cengiz, şu ifadelere yer verdi:


"Battaniye, atkı, kışlık ne olursa deprem bölgesine ulaştırılacak. Kampanyaya lütfen katılsınlar. Kendilerini bu toplumsal dayanışmayı yapsınlar. Tabii ki gönülden kopan neyse onu vermeleri gerek. Olmayan insan dua verecek, ona da teşekkür ederiz. Dualar da yeter. Fakat gücü olanların destek olmasını rica ediyoruz."


"Kamuoyu neyin ne olduğunu görüyor"


Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor müsabakası ile ilgili yapılan açıklamaların sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Şu an için buna girmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yardım kampanyası hareketi içindeyiz. Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu görüyor. Biz de ibretle izliyoruz" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Deprem, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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