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Mustafa Cengiz Corona virüsü testi yaptırdı
7 saat önce
Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.
Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:51
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