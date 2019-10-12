Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
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Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan fotoğraf paylaşımı ile duyuruldu. Görüşme saat 16.30'da gerçekleşti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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