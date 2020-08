- Mustafa Cengiz: "Cumrhurbaşkanımıza Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki kalıyorum. Müthiş hakim" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen erkek voleybol takımının imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol takımına yapılacak transferler ile ilgili sorulan soruya Cengiz, "Lansman yapıyoruz, adam 60 milyon TL para vermiş, millet, 'Ali ne olacak, Veli ne olacak' diyor. Cevap veriyorsun, 'Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Cevap vermiyorsun, 'Konuşacak bir şeyi yok' diyor. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray olarak 49 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz, bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bunu çok açık konuşayım. Bütün oyuncular değerli. Hayatını buna vermiş. Bu insanlar başarılı olmak için birçok şeyden feragat ediyorlar. Çok büyük saygı duyuyorum. Teknik ekibimizle birlikte, scoutlarla birlikte Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bizi açık tehdit ediyorlar. 'Sen limitlere karşı çıkıyorsun' diyorlar. Hayır arkadaşlar. Ben niye limite karşı çıkayım? Benim rakibim en iyilerini alsın. Ben çıtayı yükselteyim, ben kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlü ise ben o kadar güçlüyüm. Bir kural var. Orada kırmızı, yeşil ışık var. Ben bunu yarın uymaz isem orada anarşi vardır, kaos vardır, devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, kurallara uymak lazım. Kurallara uymazsanız olmaz, sandalye oturmak içindir, üzerinde zıplamak için değildir. Sıçrarsanız sirke gitmeniz lazım. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim değerli rakibim Fenerbahçe ile ne işim var. Başkanı ile hiçbir şeyim yok. Kişisel de sempatim var. Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar. Bedava tedavi görmüşüm. Onu da söyleyeyim. Ali Bey öyle bir insan değil. Fakat yalanlama yapmasını isterdim. Çünkü camiasının önemli isimleri bunu yazdılar. Üzüldüm, gülümsedim. Allah beni öyle bir duruma düşürmesin. Biz gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp, gitmesini biliriz" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye de değinen Başkan Cengiz, "Cumhurbaşkanı ile görüşme derdiniz vergiymiş dediler. 2.5 yıl oldu. 550 milyon verginin 300'ünü ödedik. Başkaları da benim gibi rakam versin istiyorum, kimse rakam vermiyor. 300 milyon ödedik, 200 milyon borcumuz var. 10-15 yıl önceden var. Diğer kulüplerde de var. Onlar söylemiyor. Kombine aldık, loca aldık. 100 lira diyelim, 20 lirası kulübe, 80 lirası bağış. Maliye 'Yapamazsın' dedi. 'Vergi kaçıyorsun' dedi. Galatasaray kamu yararına dernek, Fenerbahçe, Beşiktaş öyle. Her üçümüze de ağır cezalar verdi. Ama bizim vergimiz siliniyormuş. Bizim ne kadar siliniyorsa, taksitlendiriliyorsa onların da o kadar. Hiçbir farkımız var. Cumhurbaşkanım ile 1 saate aşkın görüştüm. Ben 68 kuşağıyım. Çok başkanla, devlet başkanıyla çalışma şansına eriştim. Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki kalıyorum. Müthiş hakim. Ben adım gibi biliyorum ki şu toplantının da özetini alıyordur. Bu sadece Galatasaray için değil, rakiplerimizi, dünyayı izliyor. Bu bizim için şans. Biz bunu dediğimizde efendim 'Cumhurbaşkanına biat etti' diyor. Bu mantığı bırakın. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Sadece Galatasaray'a değil. Bu stadı kendisi olmasaydı bu fiziki mekan olmazdı. Bunu niye yadsıyoruz. Rahmetli Alpaslan Dikmen, 'Galatasaray için bir taşı ileri götürene saygı duyarım' diyor. Aynı şeyi neden bazı insanlara teşekkür etmeyi siyaseten esirgiyoruz. Cumhurbaşkanıma geçmiş dahil, bugün dahil Türk sporu adına teşekkür ederim. Herkese eşit yaklaşıyor. İlgisinin devam etme dileğiyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Futbol harcama limitlerine karşı oldukları için tehdit aldıklarına yönelik söylediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Fiziki tehdit yok. Mecazi anlamda söyledim. Bütün sosyal medyada idam ediliyoruz. Şöyle deniyor, 'Yarın senin de başına gelir'. Bunu aynen diyorlar. Bizi köylü kurnazlığı yapmakla Böyle bir mantık olur mu? Çulsuz diyor. Öbürü daha zengin diyor. İsim vermiyorum. Bir insanı zenginliği ile övüyorsanız, onun önünde eğiliyorsanız, daha zengin biri geldiğinde yere yapışmanız gerekir. Gelecek kuşakları sırf maddiyatı olduğu için başa eğdirmeye yönelik sözler sarf ediyorsanız vay haline. İnsanların, sporcuların kariyerleri vardır. Ben paralı olan kişiden daha fazla hürmet ederim. Kariyer, maddiyatın önünde olmalı. Bunu asla unutmayın. Biz düşersek cezamızı çekeriz. Çocuklarımıza bunu vermezsek tehlikeli, kırılgan bir kuşak oluştururuz" diyerek sözlerini tamamladı.