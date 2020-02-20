Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geliyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geliyor! - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geliyor!

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında 14.00 ila 14.30 arası açıklamalar yapacak.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında 14.00 ila 14.30 arası açıklamalar yapacak. Mustafa Cengiz daha sonra, 15 dakika boyunca basın toplantısının sorularını cevaplayacak.


Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanacak derbi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.


İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:


"Türk sporunda adı ilklerle birlikte anılan Galatasaray Spor Kulübü bir ilke daha imza atıyor.


Geçtiğimiz Kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nu oluşturan kulübümüz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü olacak.


Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele'nin katılımıyla gerçekleşecek iş birliği anlaşması 20 Şubat 2020 Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek.


İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 09.00'a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.


Tarih:


20 Şubat Perşembe


Yer:


Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu


Program:


14.00 Başkanımız Mustafa Cengiz'in açıklamaları


14.30 Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele'nin açıklamaları


14.45 Soru & Cevap


15.00 Forma takdimi ve fotoğraf"



Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
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