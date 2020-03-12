Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması! - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması!

7 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ismi sarı kırmızılı takımla anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ismi sarı kırmızılı takımla anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.


Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcunun şu an için gündemlerinde olmadığını ancak ilerleyen süreçte her şeyin düşünülebileceğini söyledi.


Mustafa Cengiz'in Arda Turan açıklaması şu şekilde:


"Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. Günü geldiğinde her şey düşünülebilir. Şu anda gündemde yok."


Mete Kalkavan tepkisi


"Mete Kalkavan'ı araştırın, 9 maçta neler yapmış. Hepsi de aleyhimize. Şimdi diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam ben..."

Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:19 
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