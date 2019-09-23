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Mustafa Cengiz'den Arslantepe Höyüğü'ne ziyaret

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'den Arslantepe Höyüğü'ne ziyaret, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray müsabakası için Malatya'ya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Malatya Valisi Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arslantepe Höyüğü'ne ilgi gösterilmesi halinde Göbeklitepe gibi tarihe ışık tutan bir yer olabileceğini kaydetti.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Malatya'nın engin bir kültüre sahip olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Arslantepe şu anda UNESCO Geçici Miras listesinde. Biz de kalıcı miras listesine alınması için çalışıyoruz. Arslantepe'nin bulunduğu yer şu an değerli bilim insanlarının çalışması altında. Burayı ilk devlet teşkilatının kurulduğu yer olarak görüyorlar. Anadolu'daki insanlara kalıcı olarak gösterebileceğimiz devlet kalıntıları burada. Başka bir yerde buna rastlayamıyoruz. Burayı tanıtmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu tanıtım çalışmaları çerçevesinde Galatasaray taraftarları da vatandaşlarımız da burayı ziyaret eder. Bizim için önemli olan buranın herkes tarafından tanınması ve dünyaya yayılmasıdır."

Ziyarete, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve BtcTurk Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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