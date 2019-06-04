Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den bayram mesajı
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Mustafa Cengiz'den bayram mesajı

43 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Cengiz'den bayram mesajı, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, başkan Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:
"Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Galatasaray, Ramazan Bayramı, Mustafa Cengiz, Spor
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