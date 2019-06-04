Mustafa Cengiz'den bayram mesajı
43 dakika önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, başkan Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:
"Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."
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