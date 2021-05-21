Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı - Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

21.05.2021 15:11
Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı camianın gündemine ilişkin açıklamalarsa bulundu. Geçtiğimiz aylarda kulüpten kovulan Younes Belhanda ile ilgili konuşan Cengiz, "Yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi bize hakaret ederken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Cengiz, Younes Belhanda'nın kulüpten kovulmasıyla ilgili konuya değindi, Faslı oyuncuya gönderme yaptı.

İşte Cengiz'in Belhanda açıklaması:

"NİYE GÖNDERDİNİZ"

"Futbolculara borcumuz yok. İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için (Belhanda). Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

"ÇOK GÜZEL TÜRKÇE KONUŞTU"

Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve bizi eleştirirken. Taraftarın istemediği adamdı, sonrasında kıymete bindi."

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Mustafa Cengiz, Hakaret, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı - Son Dakika Spor


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