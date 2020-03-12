Mustafa Cengiz'den derbi öncesi koronavirüs açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadı'nda gerekli temizliğin yapılacağını ve Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde panik ortamı oluşturulmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesinde GS TV'ye koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Devletin yönergelerine uyulması gerektiğini belirten Mustafa Cengiz, "Panik yaratarak insanları kendi çıkarlarınız doğrultusuna sokmak çok tehlikeli bir oyun. Toplumumuzu paniğe, karmaşaya, kaosa ve yılgınlığa sokmayalım. Bizim toplumumuz genç bir toplum. Devletle birlikte bütün bu zorlukların üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Basında, alınacak tedbirler kapsamında özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündemde yer almasını eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Beni burada şaşırtan tek şey, sanki sadece Galatasaray-Beşiktaş maçı var, diğerleri hiç önemli değil. Antalya, Alanya ve İzmir'de yaşayanlar hiç önemli değil. Sadece tek tehlike Galatasaray-Beşiktaş maçına gelecek insanlar gibi sergileniyor. Bu, çok tehlikeli bir tutum. Bu, insanları paniğe sürükler. Tabii ki bütün tedbirleri almak gerek. Tedbir takdiri bozar diye bir lafımız var. Siz bütün önlemlerinizi alın ve asla paniklemeyin." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile Almanya ekibi Borussia Dortmund arasındaki müsabakanın seyircisiz oynandığının ancak karşılaşmanın ardından PSG'nin galibiyeti stat dışındaki taraftarıyla kutladığının altını çizen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu virüs stadın içinde var da dışında yok mu? Bunu anlamıyorum. İnsanlar nasıl sosyal yaşamını birden bire keser? Bunu yapmamak gerek. Önlemimizi alalım ve İtalya'nın düştüğü hataya düşmeyelim. Biz ciddiye alıyoruz fakat bunu ülkenin ekonomisini ve sosyal yaşamını felç edecek bir panik havasına dönüştürmeyelim. Aslanlar gibi gelelim. Maçımızı oynayalım. Dezenfekte edildiğinden emin olalım. Gol sevinçlerini birbirimize sarılmayarak kutlayalım. Kaçarak, kapanarak ve kendimizi hapsederek hiçbir yere varamayız. Bilim insanlarının ve doktorların dediklerine aynen uyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün açık ve kapalı alanları cumartesi günü dezenfekte edecek. Biz de sponsorumuzla bu hijyenik temizliği devamlı yapıyoruz. Bunu bütün spor camiasına bildiriyorum. Hijyenik açıdan içleri rahat olsun."