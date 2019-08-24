Mustafa Cengiz'den Falcao cevabı: Ahiret sorusu

Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşiyor. Cengiz, anlaşma esnasında açıklamalarda bulundu.



Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Biz Avrupa'nın zirvesine çıktığımızda forma göğüs sponsorumuz bir boya firmasıydı. İnsanlar hep banka firması gibi firmalar bekliyor ama bu iş böyle değil. Milli bir firmamız ile anlaşma gerçekleştiriyoruz."



"Dünyada diğer büyük takımlar da pizza markalarıyla anlaşma içinde. Ama isim vermek istemiyorum... Bizim artık ağzımızdan çıkacak tek firma Tetra, pardon Terra Pizza olacak. Ben de söylemekte zorluk çekiyorum ama alıştıracağız hem kendimizi hem de kamuoyunu."



"Ülkemizin geçici de olsa yaşadığı ekonomik zorluklar hepimizin malumu. Ben Terra Pizza grubuna çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'a 18 milyon, ikinci yılda da 20 milyon TL destek sağladılar. Hayırlı olsun."



"Ahiret sorusu sordunuz."



"Ahiret sorusu gibi oldu bu... Ben bir önceki sponsorumuz NEF'e bize verdikleri destek için çok teşekkür ederim. 30 milyon + Emre Akbaba transferinde katkıda bulunmuşlardı. Galatasaray vefayı ve teşekkürü unutmaz. Unutmamalı. Şu andaki şartlarda Terra Pizza ile anlaştık. Bize çok büyük nakit destek sağladılar. İnşallah hep birlikte dünyanın zirvesinde yer alırız."

FETÖ söylemlerine tepki



"İsim telaffuz ederek o terör örgütünün tanımlamasını yapmak istemiyorum. Dün, bir takım gelişmeler oldu. Söylemler oldu. Bunları herkes biliyor. Burada Galatasaray'ın Florya'da antrenmanla ilgili aldığı tavrın içinde bu da var. Galatasaray'a karşı, ciddi bir biçimde ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik total bir saldırı var. Nereden, nasıl, ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan ama düzenli şekilde bir saldırı. Bunlardan biri de bu olay."



"Hocamızın verdiği tepki bir uyarıdır. Asla bir kara listeye alma olayı değildir. Bu uyarı, ne basın emekçilerine ne de kurumlarına yapılmıştır. Bu tepki, Galatasaray'a karşı oynanmak isteyen algıya, iftiraya ve oluşturulmak istenen baskıya bir tepkidir. Lütfen bunu ciddi olarak algılayın. Karşımızda TRT gibi bir kurum da var. Karşımızda değil yanımızdalar. Devletimiz öndedir. Fakat; siz devletin, milletin kanallarını kullanarak Galatasaray'ı bir terör örgütü ile eşdeğer hale getiremezsiniz."



"Galatasaray'ı terör örgütü ile birlikte adlandıranlar kendileri, o terör örgütünün eski ya da kripto mensubudur. Bu propagandanın etkisinde kalarak, bunu tekrar eden bazı cahil, saf kesimleri dışarıda bırakmak gerek. Bu saf kesim azdır. Galatasaray'ı terör örgütü ile eşdeğer tutanların bağlantısı vardır. Açıkça söylüyorum. Biz konuyu hukuka teslim ettik. Ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Siz hiçbir camiayı bir terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik, futbolculuk yapmış isimler olabilir. Bizde olmadı. Ama asla camiaya şu ya da bu örgütün temsilcisi dememiz suçtur. O terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğinizi gösterir. Bundan sonra kim böyle derse, o kişiler irtibatlıdır."