Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Herhangi bir sorun yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konularla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı Fatih Terim hakkında, "Futbolcularımız da hocamız da Beşiktaş derbisinde ölümüne oynayacak. Hocamızın da az önce söylediği gibi futbolcularımızın hepsine güveniyoruz" diyerek Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıkladı.

İşte Cengiz'in Terim'le ilgili yaptığı açıklamalar;

"Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Bu yaşta kenarda çıldırıyor, yağmuru ve karı yiyor. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocamıza hak verdik, bazen hak vermiyoruz. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok, hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. 1 saat konuştuk, siz olmasanız 1 saat daha konuşurduk."

"BİZ MEDYA ÜZERİNDE TARTIŞMAYIZ"

Kavgalıydık da barıştık gibi bir şey yok. Hocamla medya önünde tartışmam. Ben sadece güzellik konuşurum. Hocam da söyler, ben de söylerim. İkimiz de aynı güney karakterine sahibiz. Lafımı kimseden esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da çekinmez. Medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok. Eğer kavga izlemek için çekirdek aldılarsa, Netflix izlerken kullanırlar.