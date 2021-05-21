Mustafa Cengiz, Fatih Terim hakkında aralarında 'uçak bileti' yüzünden gerginlik oluştuğu iddialarını doğrulamadı, bir söyleminin olmadığını belirtip barış çubuğu uzatacaktı ama sonunda sert sözler kullandı.
İşte Cengiz'in Terim hakkındaki sözleri:
"Bu deplasmanlar için de öyledir. Ben Fatih Terim için 'Bodrum'a giderken, Amerika'ya giderken bize ödetiyor' falan demedim. Onu söyleyeyim.
Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi. Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz.
Ben kimseye 'şuna oy atın, buna oy atın' demem. Ben kendim için de demedim. Her iki seçim döneminde de arayıp da bana oy atın dediğim insan yoktur.
Ünal Aysal'ın hakkını vereyim, çok başarılıydık. 28 kupa almıştık. Bizim dönemimizde ise 30 kupa alındı. Tabii birini Tudor'un takımıyla olduk, birini hoca yaptı bizimle ilgisi yok! Öyle diyorlar ya. Hoca cebinden ödedi sanki maaşları, ben ödemedim."
Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor - Son Dakika Spor