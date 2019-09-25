- Mustafa Cengiz'den flaş PFDK açıklaması

"Ben neden sevk edildiğimi merak ediyorum!"

"Dış ve iç faktörlerin müdahale etmediği bir derbi istiyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevki için, "Dün Florya'da toplantı yaparken öğrendim. Ben neden sevk edildiğimi merak ediyorum" yorumunu yaptı. Cengiz, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi için ise "Hak edenin kazanacağı, dürüst ve adil, dış ve iç faktörlerin müdahale etmediği bir yarış istiyor ve diliyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımını Galatasaray Doğa Sigorta'nın sponsorluk anlaşması töreninde, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevki hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Dün Florya'da toplantı yaptık. Fatih hocamız da katıldı. Çok verimli geçti. Ben orada duydum (Sevk haberi). Ben neden sevk edildiğimi merak ediyorum. Sevkte edep bölümü olmadığını gördüm. Ben orada bir kişiye değil herkese dedim. Camiaları suçlamamak gerek. 'Bunların fıtratında var bunların kültünde var' gibi söylemler hoş söylemler değil. Eğer siz bir camiaya böyle derseniz o size gelir. Aynı yerde aynı gemide mücadele ediyorsunuz. Birbirinize saygılı olmanız gerek. Sevk gerekçemin onunla ilgisi olmadığını gördüm. Hukuk komisyonunda bir tartışma olduğunda bunu çözümü için masaya oturduğunuzda ilk şu sorulur: 'İlk yumruğu kim attı attı, ilk sözü kim söyledi, ilk sınırı kim geçti " Ben bunu söyledim. Biz asla rakiplerimizle durup dururken bir söylemde bulunmayız. Onlar bir şey söylerse gerekli refleksi camiamıza yakışır şekilde veririz. Benim söylediğim bu. Yani öz savunma. Orada bir alegori yapılıyor. Bir kinaye var orada. İlk kanı kim akıttı derken ben o kandan mı bahsediyorum' Sağ olsun hukuk kurulu nasıl bir yorum yaptıysa böyle bir karar vermiş. O zaman Roma hukukunu, hukuka girişi disipline sevk etmek gerekir" şeklinde konuştu.

"Riva-Florya sorununu bugün, yarın halledeceğiz"

Emlak Konut ile yaşanan kriz hakkında son durumu aktaran Başkan Cengiz, "Galatasaray'da göreve geldiğimizden beri sürdürülebilir bir mali yapı istiyoruz. Emlak konut ile yapılan anlaşmayı biz yapmadık. Devletimize her zaman teşekkür ediyorum. Devleti millet oluşturur. Biz de milletin parçasıyız. Galatasaray hiçbir zaman devletin aleyhine maddi yapılanma içine girmemiştir. Biz hiçbir zaman karşılıksız bir şey almadık, bedel ödedik. Devletimiz, spor kulüplerine gerekli desteğini veriyor. Emlak Konut'ta teslim ile ilgili bir sorun oldu. Biz Florya'dan şu an çıkamıyoruz. Çıkamamamızın nedeni biz değiliz. Bize verilen arsanın işgal altında olması. Devletimiz işgalciyi çıkarmak zorunda. Bizim planlarımız hazır ama orada bir maden ocağı var. Mahkemeden tedbir kararı aldırdım. Biz orayı işgal edemeyiz. Hukuku bekliyoruz. Bu beklemenin bize, Emlak Konut'a ve müteahhite zararları oldu. Riva'da Düşler Vadisi Projesi yürümekte. Müthiş konutlar yapılıyor. Müthiş bir oluşum var. Oradan evler alın. 4 tip evler bin 500 konutlar yapıyorlar. Yaz sporu da getireceğiz oraya. Problem orada değil, problem Florya'yı taşıyamamak. Devlet ile görüşmemiz sürüyor. Bir noktaya geldik Emlak Konut ile. O sorunu da bugün yarın halledeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, Emlak Konut, bakanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakem hakkında konuşamam"

Cumartesi günü oynanacak derbide iç ve dış faktörlerin müdahalesi olmadan bir maç izlemek istediğini belirten Cengiz, "Derbi müthiş bir derbi, hepimiz onu bekliyoruz. Hak edenin kazanacağı, dürüst ve adil, dış ve iç faktörlerin müdahale etmediği bir yarış istiyor ve diliyoruz. Hak edenin Galatasaray olmasını yürekten diliyorum. Bir dünya derbisine yakışır şekilde sahada mertçe, dürüstçe mücadele etmesini diliyorum. Hakem için hiçbir şey diyemem. Ne desem onu yönlendirdiğim anlamı çıkar. Baskı altına aldığım anlamı çıkacak. Cüneyt bey yurt dışında hepimizi gururla temsil etmektedir" dedi. Cengiz, kapalı spor salonu çalışması hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Kapalı spor salonu konusunda geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Ruhsat ve arazi hazır. Kapalı spor salonu yapmak için ciddi sponsorluk arayışımız var. Bugün de yurt dışından bir görüşmemiz oldu. Bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bir üniversitemizle imza aşamasına geldik. Sponsor bulma konusunda çalışmalar sürüyor. Bunu mutlaka olumlu bir şekilde sonlandıracağız."