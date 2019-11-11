Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması!
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması!

Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması!

6 saat önce

Mustafa Cengiz, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor.

Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması!, System.String[]

Mustafa Cengiz, "Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" dedi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Andone şoku!
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]