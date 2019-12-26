Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti. Başkan Cengiz, yurt sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yurt ziyaretinde yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ile sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş eşlik etti. Cengiz, yeni yıllarını kutladığı Galatasaraylılar Yurdu sakinleri ile uzun süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Burada duygusal bir atmosfer var. İnsanlar annelerinin babalarını kıymetini bilsinler. Her bayramda, yılbaşında anne babalarını mümkünse ziyaret etsinler. Yaşlılarına, büyüklerine değer vermeyenler geleceklerini asla hesaplayamaz, geleceklerine değer veremez. Ben, Galatasaray çatısı altında onlarla birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayım. Onlar yalnız değil. İyi günde, kötü günde, gençlikte, yaşlılıkta her zaman hep beraberiz. Bunu söylemek için buradayım."