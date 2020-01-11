Mustafa Cengiz'den Onyekuru açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Onyekuru açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den Onyekuru açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.

Mustafa Cengiz'den Onyekuru açıklaması Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.

Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz, "Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray için en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Sayın hocamızla stratejik toplantıyı yaptık. Orada bir plan yapıldı. Finansal Fair Play içinde elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkesi Nijerya'ya gittikten sonra sıtma olan Onyekuru'yla ilgili soru üzerine Cengiz, şöyle konuştu:

"Onyekuru çok ağır bir hastalık geçiriyor. Sağlık ekibimizi, Yener İnce hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Maalesef giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikelisine yakalandı. Eğer 48 saat içinde önlem alınmasaydı çok kötü sonuçlar olabilirdi. İnşallah 2 ile 3 hafta içinde düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Sadece para değil, Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Luyindama da öyle. Afrika'ya gidenlere bir şeyler oluyor. Onlara artık nazar boncuğu takacağız."

Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan konusunda teknik direktör Fatih Terim ile görüş ayrılığında oldukları ve sorun yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Sorun yok. Bununla ilgili ileride konuşuruz." dedi.

"Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek"

Mustafa Cengiz, mayısta şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ileri sürdü.

Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın son 2 sezonda futbolcularının şanssız ve ender görülen sakatlıklar yaşadığını söylemesi üzerine Cengiz, "Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Beşiktaş'ın BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin transferinde etik dışı davrandığı iddialarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"FIFA ve TFF kurallarına uygun davranıyoruz. Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem. Sivasspor'a şapka çıkarıyorum, tebrik ediyorum. Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyorlar. Ankaragücü o kadar zor durumda destan yazıyor. Geçen sene hak etmediler ama ligden düşen Erzurumspor, Akhisarspor, Bursaspor mücadele veriyor. Eskişehirspor mücadele veriyor. Futbol kentleri var. Eskişehir, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya'nın ligimizde bulunması gerekir. İnşallah ligimizde bulunurlar. Anadolu kulüplerine büyük saygı duyuyorum."

Henry Onyekuru, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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