Mustafa Cengiz'den PFDK'ya 'ceza' tepkisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den PFDK'ya 'ceza' tepkisi! - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den PFDK'ya 'ceza' tepkisi!

6 saat önce

PFDK, derbide kırmızı kart gören Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç ceza vermişti.

Mustafa Cengiz'den PFDK'ya 'ceza' tepkisi!, System.String[]

PFDK, derbide kırmızı kart gören Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç ceza vermişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın verdiği bu kararı eleştirdi.


Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:


"Şahsen çok üzüldüm. Tüm Türkiye gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz."


"Cezalar caydırıcı olmalı"


"Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz, Deniz Türüç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:17 
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