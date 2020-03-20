Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması: "Gündeme gelmedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması: 'Gündeme gelmedi' - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması: "Gündeme gelmedi"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepilin açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'den play-off açıklaması:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepilin açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


"MEHMET SEPİL'İN SÖYLEMLERİ KENDİ DÜŞÜNCESİ OLABİLİR ANCAK BİZ BUNU KONUŞMADIK"


Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off konusunun gündeme gelmediğini ifade eden Mustafa Cengiz, "Saat 1den, 4e kadar tartıştık. Bütün kulüp başkanları sağ olsunlar değerli düşüncelerini söyledi. Ama asla gündemimize play-off diye bir şey girmedi. Tartışılan konu liglerin başlama tarihiydi. Futbolcuların gelişemeden tekrar formuna kavuşmasındaki aralıklar. Bununla ilgili 2 görüş belirdi. 17 veya 30 Nisan başlangıç. Bildiğiniz gibi ülkede büyük bir tehlike var. Biz bunun için bu kararın bile Türkiye Futbol Federasyonu ile hükümet arasında senkronize alınmasını, bunun için de bir komisyon kurulmasını önerdik. Bu konuda herkesle ittifak ettik. Karar buydu. Yoksa play-off gibi bir şey olmadı. Play-off yaptığınızda 8 takım mı olacak, 10 takım mı olacak. Yoksa 18de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız. Bunun formatı yok. Böyle bir şey yok. Değişik formatlar hızlandırılma anlamında tartışılabilir. Sayın Mehmet Sepil'in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı" ifadelerini kullandı.


PLAY-OFF SİSTEMİ BÜTÜN KULÜPLERE HAKSIZLIK OLUR


Yapılacak bir play-off sisteminin bütün kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz, Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8den başlarsan 9uncuya, ilk 4ten başlarsan 5e, ilk 10dan başlarsan 11inci takıma haksızlık olur. Kim buna karar verecek? Keşke ligler oynansa bir an evvel. Virüsün kontrollü hale gelmesi gerekir. Kulüplerimiz olarak devletimizin yanındayız. Bütün kararları destekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin aldığı bütün kararlara uyacağız. TFF ve Spor Bakanlığıyla birlikte yürüteceğiz. Alınan karar bu. Bir an evvel başlamasını temenni etmek. Ama bu temenni ile olmuyor. Ortada bir gerçek var. Milletimiz, ulusal olarak ayakta salgınla çarpışıyor şeklinde konuştu

Kulüpler Birliği Vakfı, Mustafa Cengiz, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:27 

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