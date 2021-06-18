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Mustafa Cengiz'den Sarı-kırmızılı camiaya müjde - Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Sarı-kırmızılı camiaya müjde

18.06.2021 16:39
Mustafa Cengiz'den Sarı-kırmızılı camiaya müjde, System.String[]

"Bugün, bir yılımız daha olmasına rağmen Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık"Geldiğimiz günden bu yana Finansal Fair-Play ile uğraştık"Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var""Ben hiçbir adaya düşman değilim"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile 2018...

"Bugün, bir yılımız daha olmasına rağmen Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık

"Geldiğimiz günden bu yana Finansal Fair-Play ile uğraştık

" Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var""Ben hiçbir adaya düşman değilim"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile 2018 yılında yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasından bir yıl erken çıkış yaptıklarını vurgulayarak "Bugün, 1 yılımız daha olmasına Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık. UEFA bize ikna oldu. Bugün itibarıyla bizi 1 yıl önceden serbest bıraktılar. UEFA'ya, başkan Ceferin'e ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni dönem Divan Kurulu Başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle oy kullanamadı. Başkan Cengiz, evinde ağırladığı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA FİNANSAL FAIR-PLAY İLE UĞRAŞTIK"Başkanlığa geldiğinden bu yana kendileri için en önemli konu olan Finansal Fair-Play ile uğraştıklarını ve bugün itibarıyla başarılı olduklarını söyleyen Cengiz, "Bugün biraz rahatsızım. 3 terapi birden oldu. Dimdik ayaktayım bir Galatasaraylı olarak. Camiama bir müjde vermek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana Finansal Fair Play ile uğraştık. Ceza alacaktık, UEFA bizi dinledi, iyi sunumlar yaptık. Kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma yaptık. Ardından dava CAS'a gitti ve orada da kazandık. Büyük mücadele verdik. Başarılı olduk fakat bizi sınırladılar. Biz bunu fark edemedik, belki taraftara anlatamadık. Bize eleştirilerde bulundular, onlara da hak veriyorum. Haklı bir eleştiri ise ben ondan ders alırım. O günleri de geçirdik. 3 yılda 2 şampiyonluk aldık, ne mutlu bize. Bu Galatasaray camiasının gücünden gelir. Bugün itibarıyla daha 1 yılımız olmasına Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık. UEFA bize ikna oldu. Bugün itibarıyla bizi 1 yıl önceden serbest bıraktılar. UEFA'ya, başkan Ceferin'e ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu."GALATASARAY'IN HUZURA İHTİYACI VAR"Yarın seçimlerde başkanlık için mücadele edecek olan adaylara da bir çağrıda bulunan başkan Cengiz, "Bu bir günde olmadı, çok çalıştık. Galatasaray dünya bu yapılandırmadan çıkış yapan sanırım ilk Türk takımı. Sizlerin varlığı bana her zaman güç verdi. Kötü söyleyenler de oldu, canları sağ olsun. Camia bugünlerde çok gergin, ben huzur istiyorum. Seçime baş kaldırıp nasıl seçim yapabilirdim? Lütfen, bütün adaylar değerli. Bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlarım var. Birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Zaten sadece bana çatıyorlar. Demek ki hızlarını alamamışlar ama kızmıyorum. Birbirinize sert yapmayın, Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. 2 aydır her platformda konuşuldu. Ben hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Özellikle konuşmadım çünkü seçim halinin düzgünce yürümesini istedim" şeklinde konuştu."BEN HİÇBİR ADAYA DÜŞMAN DEĞİLİM"

Yarın yapılacak olan başkanlık seçiminde desteklediği bir aday var mı, soruna ise başkan Cengiz, "Benim için hepsi değerli çünkü hepsi Galatasaraylı. Onlar da kendini yoruyor ve parçalıyor. Burada önemli olan iyilikle anılmak. Ben öyle anılmak isterim. Ben, hiçbirine düşman değilim. İsterim ki hepsi başarılı olsun. Takdir edersiniz ki, kurumsal hafıza çok önemli. 65 milyon Euro, kredi kullanma durumu vardı ve bunlar kalkıyor. Yeni gelecek başkan, finansal fair play açısından dümdüz bir yolda yürüyecek. Bu yılı biz hallettik. Önümüzdeki yıl aşma noktasını da kaldırıyoruz. Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşması var. Yapılan anlaşma çok hayırlı. Şimdi yürüyen bir süreç var" cevabını verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'den Sarı-kırmızılı camiaya müjde - Son Dakika Spor


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