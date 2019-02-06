Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den Talat Terim İçin Başsağlığı Mesajı

Mustafa Cengiz'den Talat Terim İçin Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Cengiz'den Talat Terim İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden Başkan Mustafa Cengiz imzalı yapılan açıklamada, "Sevgili Hocamız Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim Hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

Galatasaray, Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti

Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile İlk Antrenmana Çıktı Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:34:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den Talat Terim İçin Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]