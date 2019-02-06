Mustafa Cengiz'den Talat Terim İçin Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, Teknik Direktör Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden Başkan Mustafa Cengiz imzalı yapılan açıklamada, "Sevgili Hocamız Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim Hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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