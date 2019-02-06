Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'den Terim Ailesine Başsağlığı Mesajı

Mustafa Cengiz'den Terim Ailesine Başsağlığı Mesajı

23 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Cengiz'den Terim Ailesine Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Futbol, Galatasaray, Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Spor
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