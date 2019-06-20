Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik
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Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik

14 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yahya Kemal Beyaltı'nın Akıncılar şiirinin sözlerini okuyarak, "İşte Galatasaray'da çok az bir sayıyla, binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta" dedi.

Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik, System.String[]
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yahya Kemal Beyaltı'nın Akıncılar şiirinin sözlerini okuyarak, "İşte Galatasaray'da çok az bir sayıyla, binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta" dedi.
Konya Galatasaray Taraftar Derneği tarafından şampiyon kutlama gecesi düzenlendi. Geceye son alınan şampiyonluk ve Türkiye kupası getirildi. Geceye katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, otistik öğrencilerden oluşan mehter ekibinin gösterisini izledikten sonra kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Cengiz, mehter takımının gösterisini izlerken aklına Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinin geldiğini belirterek, "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik' İşte Galatasaray'da çok az bir sayıyla, binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti ve dev gibi orduları yendik, uluslararası çapta. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız, ne mutlu bize ki Galatasaray'a gönül verdik. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren sizin bize verdiğiniz desteği hissettik. Gerek Konya'da, gerek Edirne'de, gerek Ardahan'da, gerek İzmir'de, Antalya'da, her yerde biz bunu hissettik. Sizden aldığımız o güçle bizlere karşı mücadele eden bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki inşallah 7 Ağustos Ankara'da 4'üncü kupayı kaldırırız"  diye konuştu. 
Kulüp müzesinde binlerce kupanın olduğunu ifade eden Cengiz, "Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu'na koyduğumuz  ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. Biz bu kupalara katlı vermiş, bizi bu günlere getirmiş Ali Sami Yen'den bu tarafa bütün yöneticilere, taraftara teşekkür ederiz." dedi. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Yahya Kemal, Galatasaray, Mustafa Cengiz, Spor
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