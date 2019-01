Mustafa Cengiz: "Devlet Sosyal Mecralara Destek Olmak" -1-

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılması konusuyla ilgili olarak, "Devlet artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki olan kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü durumlara çözüm yolu arıyor. Ne yapabilirizi devlet de düşünüyor. Devlet de milletin sosyal mecralara destek olmak istiyor. Devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz, 'Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması' konusu ve transferlerle ilgili açıklamada bulundu. Devletin adımlarının netleşmeden tahmini şeyler diyemeyeceklerini söyleyen Başkan Cengiz, "Aldığımız ham bilgiler doğrultusunda niyet nedir, bu niyete karşı Galatasaray'ın tavrı ne olmalı ben size ifade edebilirim. Şöyle bir algı olduğunu gördük, acaba devlet borçlu olan kulüplere el mi koyuyor? Yıllarca kayyum endişesi taşıdı spor kulüpleri. Acaba devletimiz bu yoldan kulüplere el mi koymak istiyor? Ben açıkça belirtmeliyim, başından beri temaslarda asla böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Resmi olarak öyle bir niyetle, hisle karşılaşmadık. Devlet artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki olan kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü durumlara çözüm yolu arıyor. Ne yapabilirizi devlette düşünüyor. Devlette milletin sosyal mecralara destek olmak istiyor. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler kesinlikle siyasi olarak görülmesin" diye konuştu.

"Türkiye'de spor kulüplerinin 15 milyar TL borcu var"

Türkiye'de spor kulüplerinin 15 milyar TL borcu olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "10 milyar TL borç alacak farkı var. İki üç kulübümüzün borcu yok. Onları tebrik etmek lazım. Bütün geçişmiş yönetimlere candan teşekkür ediyorum. Biz sosyal bir camiayız. Bazı kurumlara, bazı söylemlere çok dikkat etmek gerekli. Devlet biz nasıl yardımcı oluruz diye düşünüyor. Asla yeni kredilenme değil. Bize yeni kredi verin, transfer yapalım demedik. 150 milyon Euro bizim üstümüzde yükümlülüklerimiz var. Ocak ayı sonu itibariyle çok yüksek miktarlar var. Her 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı alıyoruz.

380 milyon TL ağustos itibariyle Ziraat Bankası ve Denizbank ile sendikasyon kredisi yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Euro borçlarımızı azalttık. Daha iyi duruma geldik" dedi.

"Devlet bir kredilenme yapmıyor"

Devletin bir kredilenme yapmadığını da ifade eden Mustafa Cengiz, "Devlet öteleme yapmak istiyor. Kendi teklifimizi; biz 10 yıl yapın dedik, ilk 4 yılı da ödemesiz olsun dedik. Kulüplerin 3, 3.5 milyon TL hasılatı var. 4 yıllık ödemesiz dönem önerdik. Kontrollü kredi bilirsiniz. 3 büyük kulübün özelliği var. Cumhuriyet'ten bu yana 3 büyük kulübümüz olimpik dallarda büyük destek yapıyor. Biz bunun da baz alınmasını istedik. Bir sürü tartışmalar oldu" açıklamasında bulunduk.

"Diğer rakipler içerisinde en iyi olan biziz"

Galatasaray'ın şeffaf ve dürüst davrandığını vurgulayan Başkan Cengiz, "Biz aldığımız her futbolcunun yıllardır kaç liraya, her yıl ne ödeyeceğimizin KAP bildirimini yapıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim şeffaf olduğumuzu gösterir. Hesaplarımız açık. Devletimiz bunu görüyor. Diğer rakipler içerisinde en iyi olan biziz. Bunu da 6 aylık rapor net gösterdi. Bizim bilanço cinlik yaptığımız söylendi. Duygun Yarsuvat, bizim UEFA'dan gelecek yıl elde edilecek gelirleri bu yılın bilançosuna koyup insanları aldattığımız söyledi. Uluslararası denetim firmasının denetimi içerisindeyiz. Biz bunu yapmışsak bu suçtur. Biz UEFA denetimindeyiz. Bizim çift denetim firması denetliyor. Biz o denetimlerden geçerek UEFA'dan geçerlilik belgesi aldık. Şükür bize ilk defa 6 ay sonunda iki denetim şirkette de net kara geçtik. 2 milyon Euro UEFA cezası olmasaydı yaklaşık 15 milyon TL kar olacaktır. 9 ay itibariyle inşallah çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a zarar verecek bir iş yapmayız"

Devletin bu sıkıntılar içerisinde spor kulüplerine böyle destek vermesinin müthiş bir şey olduğunu söyleyen Cengiz, "Amaç borcu öteleme, nefes almak. Galatasaray'a zarar verecek bir iş yapmayız. Biz yılı doldurduk. Bizim bütün mali tablolarda müthiş bir iyileşme var. Bu inşallah bu devam eder" diye konuştu.

