Mustafa Cengiz Döneminde 4 Milyon TL Kar
1 saat önce
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti. 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, Galatasaray Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon TL gelir sağladı. Kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon TL olarak ifade edildi. Buna göre Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon TL kar etti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:46 Kaynak: İHA
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