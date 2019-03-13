Mustafa Cengiz Döneminde 4 Milyon TL Kar

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti. 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, Galatasaray Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon TL gelir sağladı. Kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon TL olarak ifade edildi. Buna göre Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon TL kar etti.



(Oğuzhan Ort/İHA)

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