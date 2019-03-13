Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz Döneminde 4 Milyon TL Kar

Mustafa Cengiz Döneminde 4 Milyon TL Kar

1 saat önce

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti.

Mustafa Cengiz Döneminde 4 Milyon TL Kar, System.String[]
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 4 milyon TL kar etti. 24 Ocak 2018 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasındaki mali tabloya göre, Galatasaray Kulübü söz konusu dönemde farklı kalemlerde 2 milyar 205 milyon TL gelir sağladı. Kulübün giderleri ise 2 milyar 201 milyon TL olarak ifade edildi. Buna göre Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı kulüp 4 milyon TL kar etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mustafa Cengiz, Güncel
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