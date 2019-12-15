Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'ten kendisine gelen teklifi açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'ten kendisine gelen teklifi açıkladı - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'ten kendisine gelen teklifi açıkladı

6 saat önce

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in icra takibi başlatması gündeme bomba gibi düştü.

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'ten kendisine gelen teklifi açıkladı, System.String[]

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in icra takibi başlatması gündeme bomba gibi düştü… Mevcut başkan Mustafa Cengiz, selefi ile sorunu çözmek için görüştüğünü ancak kabul etmesi asla mümkün olmayacak bir teklif ile karşılaştığını söyledi.


Özel açıklamalarda bulunan Cengiz, "Sayın başkan bana diyor ki; hisseleri sat, benim paramı öde! Ben hisse satmak için gelmedim. G. Saray'ın hisselerini de asla satmam" sözleriyle tavrını ortaya koydu ve şöyle devam etti: "Kendisiyle birçok defa görüştüm. 'Gel bu işi taksitlere bağlayalım' dedim. Ama kabul etmedi. Bizim de taleplerimiz var. Bazı futbolculara kesilen 36 milyon TL'yi bulan cezalar var. Belgesi elimizde.. Nedense başkan kabul etmiyor ve ödemeye yanaşmıyor.


OTEL PARASI 5 MİLYON EURO!


Ayrıca 1.5 milyon Euro'luk otel faturası kesmiş. Ödenmeyince de üzerine tam 3.5 milyon Euro faiz koydurmuş. Yani otel borcu olmuş 5 milyon Euro. Hani bunlar bağıştı? Hem bağış yaptım diyorsun, sonra da faiziyle birlikte 5 milyon Euro istiyorsun!"


DURSUN ÖZBEK NE YAPMIŞTI?


G.Saray'ın eski başkanı Özbek, 20 milyon Euro'luk alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile kulübün mal varlıklarına 6 Aralık'ta haciz koydurdu. Bu yüzden Bankalar Birliği ile görüşmeler dururken Özbek cephesi, bankalar konsorsiyumuna "Para ödenmezse varlıklar satılmalı" yazısı gönderdi.


Özbek döneminde UEFA ile finansal fair play görüşmeleri öncesinde oyunculara rekor cezalar verilmiş ve bu da mali tabloya eklenmişti. Sneijder 2.2 milyon Euro'luk rekor ceza (14.2 milyon TL) ile öne çıkarken, verilen astronomik cezalar sadece kağıt üzerinde kalmış ve asla tahsil edilememişti. (Sabah)


Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:01 
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