Mustafa Cengiz'e koronavirüs testinden iyi haber - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.