Mustafa Cengiz: "En yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "En yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var"

06.03.2021 00:16
Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların pandemiden önce 230 milyon TL'ye yakın geliri olduğunu belirterek, "Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların pandemiden önce 230 milyon TL'ye yakın geliri olduğunu belirterek, "Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon TL bandında. Kur artışıyla birlikte TL'yi Euro'ya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Cengiz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde düzenlenen toplantı sonrasında, toplantıda neler görüşüldüğü hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türk sporunun yararı için, Süper Lig maçlarının kaçak yayınlarının engellenmesi konusunda Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile görüşlerini paylaştıklarını söyleyen Cengiz, "Bugün burada, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Karagümrük'ün ve Kasımpaşa'nın başkanlarıyla birlikte bulunduk. Konu kişisel çıkarlar veya kulüp bazında değil, kulüpler ve Türkiye bazındaydı. Birtakım yasal düzenlemelerin ilk görüşmelerini yapıyoruz. Aslında birçok görüşme olmuştu. Değerli profesyoneller Ankara'da hem sayın vekillerle hem de bakanlıklarla temasta bulundular. Biz de bunun doğrultusunda özellikle yayıncı kuruluş dışında yapılan kaçak yayınlar için düzenleme talep ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konusu olan fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında görüştük. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bize her konuda destek vereceğini söyledi. Elbette ki yasal düzenlemeler gerek ve torba yasaya girmesi gereken maddeler var. Özellikle izleyicilere ve futbolseverlere ceza vermeden, bunun yayınını yapan belli şirketlere ve kuruluşlara verilen cezaların artırılmasını istedik. Yoksa tek tek milyonlarca kullanan insanlara bir şey diyemeyiz. Belki yayın bedelini ödeyemiyorlar. Emeğe saygı, futbolun ve sporun gelişmesi için; bir futbol ülkesi olan, futbol dünyasıyla yatıp kalkan insanlarımızın bundan yararlanmasını, ancak bu yararın bir nakde dönüşerek kendi kulüplerine de geri dönmesini istiyoruz. BeIN Sports veya bir başkası. Bugün BeIN Sports var, yarın bir başka kuruluş bu yayınları yapabilir. Bu kuruluşların elde ettiği gelirin artmasını isteriz. Bu gelir artarsa biz kendi gelirimizi de artıracağız. Örneğin Galatasaray'ın pandemiden önce 230 milyon TL'ye yakın geliri vardı. Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon TL bandında. Kur artışıyla birlikte TL'yi Euro'ya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var. Bunun giderilmesini istiyoruz. Maçlara henüz seyirci de alınmıyor. Bundan dolayı da çok ciddi kaybımız var. Tüm kulüpler için bunun giderilmesini istiyoruz. Marjinal değerine baktığınızda, en alttaki, en az yayın gelirinden ve seyirci gelirinden pay alan da aynı durumda. Sayın bakanımız bize bu desteği verecek. Devamında Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Yayıncı kuruluş adına değil kendi adımıza, tüm kulüpler için, Türk futboluna yararı olması açısından bu toplantıyı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türk Lirası, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'En yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var' - Son Dakika Spor


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