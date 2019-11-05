Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız

Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık.

Mustafa Cengiz: Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeltileceğine inanıyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası Mehmet Sepil oldu. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Yeni bir sayfa. Önemli olan ulusumuz. Benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni bir yönetimle beyaz sayfa açılıyor. Sayın başkanın da dediği gibi 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz. Türk futbolunun vergi konusu pratik olarak çok önemli. Bunu mutlaka Türk futbolu adına halledilmesi  lazım. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden yapılan hataların düzeleceği inancıyla buradayız. Her şeyin düzeleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mustafa Cengiz'in açıklamaları


Kulüpler Birliği Vakfı, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
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