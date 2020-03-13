Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor! - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor!

6 saat önce

Spor Arena Özel | Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı...

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Spor Arena Özel | Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullanmıştı.


Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre Mustafa Cengiz, Etik Kuruluna sevk edilecek.


Mersin İdmanyurdu, Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:08 
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Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
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