Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor! - Son Dakika Spor
Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor!
6 saat önce
Spor Arena Özel | Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı...
Spor Arena Özel | Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullanmıştı.
Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre Mustafa Cengiz, Etik Kuruluna sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:08
Son Dakika Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi