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Mustafa Cengiz: (Falcao) İnşallah diyeyim

44 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için, "İnşallah diyeyim" yorumunu yaptı.

Mustafa Cengiz: (Falcao) İnşallah diyeyim, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için, "İnşallah diyeyim" yorumunu yaptı.
TFF Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına konuşan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim" dedi.
Finali değerlendiren Mustafa Cengiz, "Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç oldu. Bugün biz kupayı kaldırdık. Çok mutluyuz. İnşallah adil, dürüstçe ve hakça bir yarış içinde liglerimiz devam eder" ifadelerini kullandı.
Tüm takımlara sezon başlamadan başarılar dilediğini de aktaran Cengiz, "Tüm rakiplerimize esenlikler diliyorum. Akhisarspor da gördüğünüz gibi tabiri caiz ise 'taş gibi' bir takım. Ben onlara da alışkın oldukları ligden geri dönüş diliyorum" diye konuştu.
Mustafa Cengiz, sözlerine şöyle devam etti;
"Sezon başı. Tabiri caizse bu sahada ilk kez oynadık. Güzel bir saha, 22 bin kişilik. Türkiye, saha ve altyapıda Avrupa'yı yakalamış ve geçmiş durumda. İnşallah futbolumuzla da sadece Galatasaray değil, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara birlikte Avrupa'yı yakalar, geçeriz. Dünyanın tepesine çıkarız. İnşallah en tepede Galatasaray'ımız olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mustafa Cengiz'in açıklamaları

08.08.2019 - Haber Kodu : 190808007


- Ankara
Mustafa Cengiz, Radamel Falcao, Galatasaray, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
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