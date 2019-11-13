Mustafa Cengiz: Fatih hoca aradı, çok...

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:



ARKAMDAN KAÇTI DİYECEKLERDİ



İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. 14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle.



TARAFTARIMA LAF ANLATAMAM



Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine.Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben



BEN DE YORULDUM



Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum. Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı.



FATİH HOCA ARADI, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYDÜ



İbra edilmediğimiz o geceyi hiç unutmuyorum. Biz buraya kazık çakmadık. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Tarihte ilk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı. 20 ayda 3 kere bu camiayı seçime götürmek, yarar mı getirir zarar mı?



YAPMAYIN ARKADAŞLAR!



Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar! Divan Kurulu'nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa divan kuruluna katılırım, ne olacak.



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