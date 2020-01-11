Mustafa Cengiz: Fatih hocayla aramızda sorun yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Fatih hocayla aramızda sorun yok - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: Fatih hocayla aramızda sorun yok

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz: Fatih hocayla aramızda sorun yok, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Henry Onyekuru'nun son durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Transferde Galatasaray için en doğru, uygun, optimum düzeyde işleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onyekuru çok şanssız ve ağır bir hastalık yaşadı, sağlık ekibimizi ve Yener Hoca'yı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptılar. Maalesef Nijerya'ya giderken ilaç almamış ve sıtmanın en tehlikelisine, ölümcül olanına yakalanmış. 48 saat içinde önlem alınmasa sonuçları çok kötü olabilirdi. Şimdi 2-3 hafta içinde inşallah düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz, Galatasaray'a aşık. Mesele sadece para değil. Bazıları buna inanmıyor ama oyuncularımız Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru iyileşecek. Luyindama da biliyorsunuz böyle şanssız sakatlandı. Afrika'ya gidene bir şey oluyor, artık nazar boncuğu takacağız herhalde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİK"

Transfer konusunda Fatih Terim ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, "Transfer için hocamızla stratejik toplantımızı yaptık. Orada bir plan yaptık, strateji belirledik. O öngörü içinde, elimizden geleni FFP çerçevesinde yapacağız."

Fatih Terim ile aralarında bir problem olup olmadığıyla ilgili olarak Cengiz, " Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:09 Kaynak: DHA
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