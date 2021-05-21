Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıkladı Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında Terim'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Mustafa Cengiz, 1 Haziran'da görev süresinin dolduğuna dikkati çekerek, "Ayın birinde yasal olarak görev sürem doluyor. Medeni kanuna göre zorunlu hallerde durum uzarsa yönetimde bir kişi kalsa bile görev devam ediyor. Kayyum atanmıyor, rahatladık." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum 'hoca şunu dedin mi', 'hayır, sizi kastetmedim' diyor. Haberlerde çıkıyor. Hoca Abdurrahim Albayrak'ı, Yusuf Günay'ı bizi kulübe çağırmış 'bana ileri geri laf etmeyin' demiş. Belki tam tersi oluyor." ifadelerini kullandı.

Terim'in kendileri için "düşman" ifadesini kullandığını belirten Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. 'Bir takım kuruluşlar' deyip sonra doğrudan beni hedef alarak 'düşman' ifadesini kullanıyor. Biz düşmanız. O anda istifa etmeliydi, ona o yakışırdı. Bu işlerin uzatma çabaları, indirim çabalarıyla alakası yok. Tam tersine para istemiyor." şeklinde konuştu.

"Fatih hocadan bunu beklemedik"

Terim'in sezonun son maçından sonra yaptığı açıklamaların üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih hocadan bunu beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Aramızda sinirden uyumayanlar var. Varolasın Fatih hocam. Etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Başardın. Konuştukların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Kemoterapiye tekrar başladım."

"Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok"

Hastalığı sırasında Terim'in kendisine bir kez olsun "geçmiş olsun" demeye gelmediğine dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Oğlumu aradın güzel laflar ettin. 'Onun için oynayacağız' dedin. Onun için 8 kere yenildik. Bir kere gelseydin, vallahi bekledim. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor 'Fatih Terim büyüktür, Galatasaray kırmızı çizgimiz' diye. Genel kurulun seçtiği yönetim kurulu kim? Sen genel kurula hakaret ediyorsun. Ey Fatih Terim bizi kim seçti, genel kurul... Sen sadece genel kurula havale edebilirsin." diye konuştu.

Terim ile ilgili eleştirilerini sürdüren Cengiz, "Onursal başkan gibi konuşuyor. Bana ayar çekmiyor sadece. Gelecek yönetimlere 'Dikkat edin, parayla gelin. Cebinizde para varsa gelin' diyor. İmkanları varsa gelsinler diyor. 4 adayın 'Sen kimsin bize ayar veriyorsun' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Ben burada olduğum sürece sözleşme uzatmam"

Fatih Terim'in önemli hizmetler yaptığını kaydeden Mustafa Cengiz, "Terim ciddi karizma. Kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Ben burada olduğum sürece sözleşme uzatmam. Ben onun düşmanıymışım. Bir şart var, çıkar özür diler. Yanlış anlaşıldığını söyler o zaman konuşuruz." şeklinde konuştu.

Taraftarlara seslenen Cengiz, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Abdurrahim Bey her gün Florya'da. Hiç problem yok. Taraftar emin olsun, bize güvensin. Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler. Beni tutmasınlar. Galatasaray kırmızı çizgimizdir. Bize güvensinler, hata yaptığımız anda bırakırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki seçimler test seçimidir"

Mustafa Cengiz, haziran ayı içinde yapılması beklenen seçimli genel kurulda yönetimde yer alan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın aday olması için teklif götürdüğünü ama henüz bunun kabul görmediğini söyledi.

Cengiz, basın toplantısında yönetime geldikleri dönemden itibaren yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, seçimle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Mevcut koşullarda aday olmayacağını açıkladığını belirten Cengiz, "Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim. Aday olmayacağım ama şartlar değişirse onlar da 'hayır olmayacağız' derlerse... Abdurrahim Albayrak'a, Yusuf Günay'a ve Kaan Kançal'a teklif ettim. Üçü de 'hayır' dedi. Teklifim sürüyor, sizlerin önüne atıyorum. Onlar olduğunda ben rahatım. 3,5 senede bir gün Bodrum'a gitmedik." diye konuştu.

Yönetiminde yer alan isimlerin adaylığını isteyen Cengiz, "Seçimin iptal olayı büyük ihtimal. Ciddi kapanma geçiriyoruz. 'Küt diye açtık mı pik tehlikesi var' deniyor." ifadelerini kullandı.

Yapılacak başkanlık seçiminin test seçimi olacağını vurgulayan Cengiz, şunları söyledi:

"Beni Galatasaray başkanlığına getiren tepki seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli tepki vardı. Kurulun yarısı beni tanımıyordu. Tepki oylarıyla seçimi kazandım. Şimdiki seçim bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Vefakar mı, aidiyet var mı takdir eder mi, nankör müdür, teşekkür mü eder; Galatasaray kendi kendini test edecek."

Gece hastanede tedavi gördüğünü anlatan Cengiz, "Gece hastanede yattım, enerji versin diye vitamin yüklediler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşamadıklarını kaydeden Cengiz, "Bir golle kaybettik. Komedi bir şey oldu. İkinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Birinciyle aynı puanla bitirdik, gol averajıyla kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.