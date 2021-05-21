Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum"

21.05.2021 18:07
Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediğini açıklayarak, "Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım. Ama bir şart var. Çıkar özür diler, yanlış anlaşıldığını söyler, oturur o zaman konuşuruz.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediğini açıklayarak, "Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım. Ama bir şart var. Çıkar özür diler, yanlış anlaşıldığını söyler, oturur o zaman konuşuruz. Görüşebiliriz. Benim de inanmam gerekiyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda gündem ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Cengiz, toplantıda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili kararını açıkladı. Görev süresinin dolacağını hatırlatan Cengiz, "Ayın 1'inde yasal olarak görev sürem doluyor. Medeni kanun sözleşmelere, devletin uzattığı dönemde 1 kişi bile kalsa görev devam ediyor. Açık kanun. Kayyum atanmıyor. Bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'inde bittiğinde devam ediyorum. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben ondan şunu beklerdim. Ben hocayı pat diye arıyorum, 'Hocam şunu dedin mi' diye. O da anlatıyor, 'Sizi kastetmedim.' Ben Amerika'yı kastetmedim. Kendi aramızda, sınırlı çevre konuşurken. Bunu derken, niye sordular, 'Siz mi ödüyorsunuz maçlara giderken' diye birileri sordu. 'Hayır, biz ödüyoruz' dedik. Yönetim cebinden ödüyor. Profesyonelleri Fatih Hoca hariç ama Fatih Hoca'nın da bununla gittiğini kastetmedim. Hoca'nın yerinde ben olsam ne yapardım. Açardım, 'Başkanım böyle bir şey dediniz mi' derdim. Direkt bana aç. Ben öyle yaparım. Siz hem yargıç hem savcı olup, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız ve hüküm verirseniz, olmadı. Abdurrahim Bey'e demiş, 'Ben bir şeyler anlatacağım, seyredin'. 'Yapma hocam' dediği halde" diye konuştu.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE ASLA SÖZLEŞME UZATMAM"

Fatih Terim'in açıklaması sırasında gözlerinin fal taşı gibi açıldığını ifade eden Mustafa Cengiz, "Sevgili Fatih Terim Hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Hatırladığım kadarıyla yemin ederim Yusuf Bey yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. Dedi ki,' İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar.' Bir takım kuruluşlar, sonra doğrudan beni hedef alarak düşman, 'Bodrum'a gidiyormuşum' gibi şeyler dedi. Beni iki kere Ultraslan ismen istifaya davet etti. Ben size tek laf söyletmemişim, sen beni niye ismen yazıyorsun, yazma. Ben kendimi biliyorum. Ben ne sana ne taraftara hata yaptım. Ben ve yönetim dahil iken siz nasıl teknik direktörlük yapacaksınız? Biz düşmanız. Sen nasıl çalışacaksın? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla alakalı değil, ver parayı şu an. Tam tersine para isteniyor bizden. Ben bunlara girmek istemiyorum. Fatih Hoca'dan biz hiç bunu beklemedik. Ben 6 gündür hastanedeyim. İki tane beyinde çıkmış. Sevgili hocam, etkili konuşma yaptın. Düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Bunu başardın. Konuştukların, yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Niye yapıyorsun, yapma hoca! Bir kere geçmiş olsuna gelmedin. Oğlumu aradın, 'Onun için oynayacağız' dedin. Onun için 8 kere yenildik. Bir kere geleydin, beyin ameliyatından sonra kapıdan 'geçmiş olsun' dedi. Ben düşmansam, yönetim düşmansa bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor, Fatih Terim büyüktür Galatasaray, Galatasaray kırmızı çizgimiz. ya yönetim kim! Genel kurulun seçtiği irade. Sen genel kurula hakaret ediyorsun. Bizi kim seçti, genel kurul. Sen sadece genel kurula havale edebilirsin beni. Senin başka yetkin yok. Onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere diyor ki siz de kendine dikkat edin, plan, cebinizde para varsa anlamında gelin dedi. Gelecek adaylara imkanınız varsa diyor. Ben 4 adayın yerinde olsam, 'Sen kimsin ki bana ayar veriyorsun' derdim. Tam tersi 4 tane adayımız tüm yetkiler Terim'e diye hashtag açılmış. Bunlar da yetmedi, yazılı bildirge yaptılar. Bir tane cesaret edip, yolladı. 'Tüm yetkileri Terim'e verin' dedi. Dediklerini yaptık, Terim'e verdik, nereye gitti o kefaletler. Alacak mı o kefaletleri üstüne? Ey adaylar, siz Fatih Terim'e yetki vermeyi isterseniz, bu kefaletlerin kalkmasını mı yoksa üstünüze almasını mı istersiniz? Galatasaray'a çok büyük hizmetler yaptı. Kupalarda en büyük etkenlerden biri. Asla tek değil. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım. Ama bir şart var. Çıkar özür diler, yanlış anlaşıldığını söyler, oturur o zaman konuşuruz. Görüşebiliriz. Benim de inanmam gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz: 'Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum' - Son Dakika


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