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Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın...
6 saat önce
Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon Euro'ya yakın harcama yaptık"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon Euro'ya yakın harcama yaptık" - İSTANBUL
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