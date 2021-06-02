Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesinin ardından gelecek sezon için yeni teknik direktör aramaları için düğmeye bastı. İlk planda Okan Buruk var. Abdurrahim Albayrak'ın yönetimine dahil olduğu Yiğit Şardan cephesi de Okan Buruk ismine sıcak bakıyor. Cengiz yönetimi, görev süresi dolmadan Okan Buruk'u takımın başına getirebilir. Şardan ve Albayrak göreve gelirse, Okan Buruk'la kesin olarak devam etmeyi düşünüyor. Adaylardan sadece Burak Elmas, Fatih Terim'de çok ısrarcı.

CAMİA DA TARAFTAR DA SEVİYOR

Süper Lig'de çalıştırdığı takımlara göze hoş gelen futbol oynatan ve başarılı sonuçlar alan Buruk, Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak tarihe adını yazdırmıştı. Galatasaray'ın evladı olan ve teknik adamlık kariyerinde de kendisini ispatlayan Buruk, camiada ve taraftarın hep gönlünde yatan isim, Terim'den sonra onun geçmesi isteniyordu. Buruk'un göreve gelmesine büyük çoğunluk ilgiyle karşılayacak.