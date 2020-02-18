Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe bizim düşmanımız değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Fenerbahçe bizim düşmanımız değil' - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe bizim düşmanımız değil"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında konuştu.

Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında konuştu. Hafta sonundaki derbiyle ilgili olarak "Fenerbahçe bizim düşmanımız değil" diyen Cengiz, hakemlerle ilgili olarak da "Adalet dağıtmasın, adil olsunlar" ifadelerini kullandı.


Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Statta yapılan yönetim kurulu toplantısından çıkıp, Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'la birlikte dernek açılışına katılan Mustafa Cengiz, Dernek Başkanı Dr. Nejat Güney'le birlikte kameraların karşısına geçti. Dernek açılışıyla ilgili olarak konuşan Cengiz, "Aynı renge gönül veren insanların oluşturduğu sinerjinin peşindeyiz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun derneğimiz. İnşallah bu değerli arkadaşlarımız, Galatasarayımızın dünyanın tepesine olan şampiyonluk yürüyüşüne destek olacak. Bu desteğin sadece manevi değil, maddi olmasını temenni ediyoruz. Perşembe günü Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in düzenlediği programda da beni görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


"Bize göre Seri'nin dizine çarptı"


Hakemlerle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan ve hafta sonunda oynanan Yeni Malatyaspor maçındaki Seri'nin pozisyonuyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Hakemlerle ilgili endişe sadece bizde değil, bütün takımlarda var. Ben hakemlerin kötü ve art niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Önümüzdeki derbi maçta hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son Malatyaspor maçımızda yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun pozisyonunun penaltı gibi gösterildiğini görüyoruz. Bize göre dizine çarptı. Bizim rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim kardeşimiz, yakın akrabamız. Ortamı gerici değil, barış, dostluk ve kardeşliği vurgulamamız gerekiyor. Hafta sonunda da Kadıköy'e gideceğim" dedi.


7 takımın şampiyonluk yarışında olduğunu ve kendilerinin kazanmaya alışmış durumda olduklarını söyleyen Cengiz, yarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapacağı basın toplantısında neleri söyleyeceğiyle ilgili soruya ise, "Ben medyum değilim, bu konuda yorumda bulunamam. Ben başarılar dilerim her kulübe ve bu durumda da en başarılı kulübün Galatasaray olmasını isterim" açıklamasını yaptı.


"6-0 kaybettik, 7-0 kazandık"


Derbi öncesinde hakemleri etki altına almamak gerektiğini de söyleyen Cengiz, "Derbi öncesinde hakemleri etki altına almak, onların yanlış karar vermesine neden olmak çok yanlış bir şey. Bu mevcut hakemlere de hakarettir. Gördüklerini çalsınlar. Adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Bizim lehimize de olsa fark etmez, ben hakemlerimize bunu diliyorum. Fenerbahçe, Beşiktax, Trabzonspor, Eskişehir, Bursa, Adana, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz bu deplasmanda 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yeter ki dostluk, huzur ve güven bozulmasın. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar belli. Yöneticiler olarak bunu bozacak söylemlerden kaçınalım" diye konuştu.


Ali Sami Yen 1905 Derneği Başkanı Dr. Nejat Güney ise derbide gönüllerinin her zamanki gibi Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyerek, "Ancak Fenerbahçeli taraftarlar da bizim düşmanımız değil, arkadaşlarımız. İyi olan kazansın. Uzun yıllardır bu deplasmanda başarılı olamıyoruz ama ben bu sene pazar günkü derbide maçı kazanacağımızı düşürüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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