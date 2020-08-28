Mustafa Cengiz: "Forma, atkı ne bulursanız alır" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Forma, atkı ne bulursanız alır"

- Mustafa Cengiz: "Forma, atkı ne bulursanız alır" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Kulübün 1 Kuruş'unu sokağa atmayız" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftara yönelik açıklamalarda bulundu.

- Mustafa Cengiz: "Forma, atkı ne bulursanız alır"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Kulübün 1 Kuruş'unu sokağa atmayız"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftara yönelik açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri mağazalara davet eden Cengiz, "Forma, atkı ne bulursanız alın. Gücümüz sizsiniz" dedi. Cengiz, kulübün 1 Kuruş'unu dahi sokağa atmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer beklentisi içindeki taraftarlara yönelik açıklamalarda bulundu. Beklentilerin büyük olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Cengiz "Taraftarımız en büyük gücümüz. Onların da bizden beklentisi var, orta sahaya transfer istiyorlar. Çok haklılar, ben de bir taraftar olarak aynı istekteyim. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki, beklentiler her zaman üst seviyede. Benim de kendimden de beklentilerim var. Taraftarların bütün söylediklerine katılıyorum. En kısa sürede onların desteğiyle halledeceğimize inanıyorum. Yeni bir kampanya başlattık: Gücümüz Sizsiniz. Kısaca GS. Lütfen mağazalara gidin, forma, atkı ne bulursanız alın. Biz bunu göreve başladığımızda da yapmıştık ve çok başarılı olmuştu. Pandemi nedeniyle bütün kulüpler zor durumda. Kulüpleri ayakta tutacak olanlar tek güç kendi camiaları ve taraftarları. Gücümüz Sizsiniz kampanyasına destek vermelerini ve ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz ki, orta sahaya, forvete, bütün takıma yaptığımız transferleri, dinamik şekilde devam ettirelim" diye konuştu.

"1 Kuruş'u dahi sokağa atmayız"

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçtan itibaren seyircili oynanmasıyla ilgili olarak TFF'ye talepte bulunduklarını da sözlerine ekleyen Cengiz, "Bununla birlikte localar ve yüzde 30'luk bir kapasite açıldı. Taraftarımızın hücum etmesini istiyorum ve birleşerek loca bırakmamalarını istiyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray olarak, üyelik bazlı ve gelir getirici bazlı uygulamayı yaptık. Bu tümüyle kulübün uhdesine ve bütün yetkileri kulübe ait olan bir uygulama. Buna üye olunurken, Avrupa'nın en güçlü serverları çöktü. İlginin artmasını istiyoruz. Bazı hatalar var ama bunlar düzeliyor. Bu uygulamadan üye olmalarını istiyoruz. Bu da taraftara yine transfer olarak dönecektir. Biz onların hizmetçisiyiz. Bütün yönetim kurulu gece gündüz çalışıyor, bunu bilsinler. Bize emanet edilen bu kutsal armaya elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, .bundan emin olsunlar. Kuruşu da sokağa atmayız, bundan da emin olsunlar. Taraftarları hızlıca storelara bekliyorum, gücümüz sizsiniz" açıklamasında bulundu.

Mustafa Cengiz: Forma, atkı ne bulursanız alır

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Forma, atkı ne bulursanız alır' - Son Dakika Spor

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